Sénégal: Le pays en bonne voie pour l'élimination du paludisme à l'horizon 2030

L'Association des journalistes en santé, population et développement (AJSPD), par la voix de son président Alassane Cissé, se dit prête à accompagner ce programme du ministère de la Santé "pour renforcer la sensibilisation et faire reculer le paludisme au Sénégal".

"Près de 1000 DSDOM (Dispensateurs de soins à domicile) sont mobilisés dans les zones enclavées dépourvues de structures sanitaires et 490 organisations communautaires de base pour la mise en œuvre d'activités communautaires (causeries, visites à domicile et activités de mobilisation) sur le paludisme", a pour sa part expliqué Oulèye Bèye du bureau partenariat et communication du PNLP.

"Nous sommes en plein dans le stade de pré-élimination car certaines zones sont en pré-élimination et d'autres sous contrôle. D'ici quelques années, nous allons vers la certification", a-t-il annoncé, sans plus de détails.

S'exprimant sur les avancées obtenues en matière de lutte contre le paludisme au Sénégal, le coordonnateur du PNLP fait état d'une "régression significative (des cas de paludisme) de plus de 50% entre 2009 et 2015, avec une baisse de la prévalence parasitaire de 3% à 1, 2%".

