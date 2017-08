Burkina Faso: Campagne agricole - La CPF fait le constat d'exploitations agricoles attaquées par les chenilles

Ainsi, si pour certains exploitants la solution a été vite trouvée à travers les traitements effectués dans les champs, d'autres agriculteurs à l'instar de ceux de la commune de Kokologho ou de Ramongo ne savent pas, pour l'instant, à quel saint se vouer. Ils espèrent néanmoins trouver une solution afin de sauver ce qui peut encore l'être et de bénéficier de l'accompagnement du gouvernement et de ses partenaires au cas où la campagne ne serait pas probante.

À l'heure actuelle, les attaques concernent surtout le mil et le sorgho alors que les produits conseillés pour le traitement ne sont pas disponibles dans la localité. A en croire l'agent de l'agriculture, « on estime à une centaine d'hectares la superficie de champ de mil attaquée par les chenilles dans le village de Pitmoaga ».

