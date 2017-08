Nigeria: Muhammadu Buhari déterminé à rétablir la sécurité

Selon certains observateurs, le président élu, il y a deux ans, apparaissait plus cohérent et en meilleure condition physique qu'à son précédent retour en mars, après avoir passé deux mois dans la capitale britannique.

« De ce fait, nous n'allons pas seulement renforcer notre lutte contre les éléments de Boko Haram, qui continuent à mener des attaques sporadiques (dans le nord-est), mais aussi contre la hausse des kidnappings (contre rançon), contre les violences entre bergers et agriculteurs (en forte augmentation dans le pays), et contre les violences ethniques instrumentalisées par des politiciens véreux », a précisé le chef d'état nigérian.

Après plus de trois mois passés à Londres pour des raisons médicales, Muhammadu Buhari est rentré au Nigéria samedi plus déterminé à reprendre en main la sécurité du pays. Dans un discours à la nation retransmis à la télévision nationale lundi, il s'est dit « très heureux d'être de retour à la maison ».

