Madagascar: Banque Africaine de Développement - Notation « AAA » maintenue par l'agence Fitch

Evoltion. Le rapport souligne également la forte propension des États membres à soutenir la Banque en cas de nécessité, comme l'ont démontré les augmentations antérieures de capital et le rôle important joué par la Banque dans le financement de la région africaine. Dans son évaluation, Fitch maintient qu'une croissance rapide des prêts alloués par la BAD au cours des deux dernières années s'est traduite par une augmentation rapide de son endettement, tout en faisant ressortir les précisions de la Banque qui ont expliqué qu'à défaut d'indications claires sur une possible augmentation de capital au cours des deux prochaines années, ils n'auront pas d'autres choix que de freiner la croissance des montants prêtés afin de préserver les métriques de solvabilité de la Banque.

Le capital exigible souscrit par les États membres bénéficiant d'une notation 'AAA', dont les plus importants sont les États-Unis, l'Allemagne et le Canada, représente 21 % du total. À la fin 2016, il couvrait entièrement la dette nette de la Banque, étayant l'évaluation 'aaa' afférente à la capacité des actionnaires à soutenir la Banque », poursuit le communiqué.

