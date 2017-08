Burkina Faso: Hommage à Salifou Diallo - Le président du Faso signe le livre de condoléances

A sa suite, d'autres personnalités se sont succédé pour laisser leur message de condoléances. Il s'agit du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, du président du Conseil constitutionnel, Kassoum Kambou et bien d'autres responsables d'institutions et de diplomates.

« Ce sont plus de 30 ans de vie politique que nous avons menés ensemble et il est tout à fait normal que nous puissions reconnaître en cette personnalité un certain nombre de qualités qui sont son patriotisme, ses convictions et ses combats », a argué le président Kaboré.

« Il est clair que Salifou Diallo nous a quittés le 19 août au matin, mais nous devons continuer le combat pour la consolidation de la démocratie, pour le développement économique et social et pour la justice.

A la famille de Salifou Diallo, Roch Marc Christian Kaboré a réitéré ses condoléances. Aux dires du président du Faso, la mémoire de son compagnon de lutte politique pendant trente ans « restera éternelle» et son idéal de «justice et de développement pour son pays » sera poursuivi.

Dans une atmosphère de recueillement, le président du Faso a salué la mémoire de l'illustre disparu. Pour lui la « disparition brutale » de celui qu'il considère comme « un camarade, un frère et un ami » est une « lourde perte » pour le parlement, son parti, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) et la nation entière.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.