Burkina Faso: Décès de Salifou Diallo - Le MPP à pied d'oeuvre pour un hommage mérité à son président

Depuis l'annonce du décès, un livre de condoléances a été déposé au siège du parti. Des personnalités de tous bords et de tous rangs comme Basile Guissou, le Pr Etienne Traoré, le Pr Philiga Michel Ouédraogo, Issa Tiemtoré du PNDP et Adama Sosso de l'UPC y ont déjà laissé leurs mots d'adieu à celui que certains appelaient affectueusement Gorba.

« Le président est parti mais il faut que le parti vive et unanimement, le sentiment est partagé par l'ensemble des militants », a-t-il confié. Et de conclure que c'est cela qu'ils tiennent à lui laisser comme message pour lui dire que son héritage sera perpétué.

A entendre Martin Ouédraogo, le MPP est pratiquement prêt pour accueillir la dépouille de son président. Déjà, a-t-il précisé, une mission du parti a été dépêchée à Ouahigouya dans la matinée du 21 août pour s'assurer que tout se passe bien et pour tout coordonner afin d'éviter d'éventuelles circonstances malheureuses et des incompréhensions.

Ce comité, a-t-il expliqué, comprend plusieurs commissions notamment une commission accueil/protocole et des commissions chargées des relations avec la famille du disparu, de la question de la tombe à Ouahigouya, des questions matérielles, de rédiger la biographie du président et de préparer le mot que le parti adressera à l'ensemble des militants.

Contrairement à l'ambiance ordinaire et aux tapotements accompagnés de « camarade », la consternation et le recueillement se lisaient sur tous les visages, dans cette matinée du lundi 21 août 2017 au siège du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) dans le quartier Ouidi de Ouagadougou. Le président du parti, le Dr Salifou Diallo, par ailleurs président de l'Assemblée nationale, n'est plus et le choc est perceptible dans les rangs de la formation politique.

