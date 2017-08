Cameroun: Aide humanitaire - 2, 9 millions de personnes dans le besoin

Pour assurer leur mieux-être au Cameroun, les Nations unies ont lancé un appel pour le financement lors de la Journée mondiale à elle dédiée, samedi à Yaoundé.

Selon les Nations unies, en 2017 le nombre de personnes nécessitant une aide humanitaire a atteint 2, 9 millions au Cameroun dont 320 000 réfugiés et plus de 230 000 déplacés internes. Les mobiles de cette situation : l'instabilité en République centrafricaine qui provoque le flux continu des populations vers le Cameroun et les exactions de la secte islamiste Boko haram dans la partie septentrionale créant les déplacés internes et les pertes en vie humaine.

C'est pour soutenir les personnes touchées par les crises humanitaires et rendre hommage aux travailleurs dans ce domaine que la journée mondiale humanitaire s'est célébrée samedi dernier à Yaoundé.

Avec pour thème : « La protection des civils et des travailleurs humanitaires », le gouvernement camerounais s'est joint aux Nations unies, ONG nationales et internationales et autres donateurs de tout bord pour rendre hommage à toutes ces personnes qui chaque jour viennent en aide aux populations affectées et soulagent leurs souffrances. A cette occasion, Mariatou Yap, directeur de la Protection civile, représentant le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation (Minatd), coordonnateur des activités humanitaires au Cameroun, a rappelé que le chef de l'Etat, au niveau stratégique a créé en 2014, un comité ad hoc chargé de la gestion des situations d'urgence lié aux réfugiés. « Au sein de ce comité, de nombreuses actions sont menées aussi bien par l'Etat, l'élite, la diaspora camerounaise et la communauté internationale.

Cette aide se manifeste par la collecte des dons de tout genre, des actions pensées qui sont mises en œuvre sur le terrain », a-t-elle indiqué. En guise d'exemple, on peut entre autres citer la réalisation d'une adduction d'eau aux populations du Mayo Tsanaga par l'Etat du Cameroun et le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), dont le coût s'évalue à plusieurs milliards.

Au camp de Minawao, l'Etat a construit des écoles, un lycée technique, avec des enseignants affectés qu'il paye, les soins de santé pris en charge par le gouvernement camerounais d'une part et les humanitaires d'autres part. « Les humanitaires internationaux viennent en appui aux actions entreprisent par le gouvernement », a précisé Mariatou Yap.

Pour rendre hommage à toutes les personnes qui interviennent non seulement au Cameroun, mais partout dans le monde, parfois au péril de leur vie, une pétition baptisée : « NOTATARGET » qui signifie en d'autres termes « Les familles déplacées ne sont pas des cibles » a été signé lors de cette commémoration. Celle-ci exige des leaders mondiaux qu'ils prennent des mesures pour protéger la vie des civils piégés dans les conflits armés. Car pour Allegra Baiocchi, coordonateur humanitaire pour le Cameroun, l'aide humanitaire est une affaire de tous.

La parole aux acteurs

Numfor Meyanoi Bih: "People Need Our Love"

(U.N Intern).

"I have feeling for displaced people because, I know how painful it is to be in need and abandon to nature. As humans, we all need security, food, shelter and other basic commodities needed for life. People need our love as we need theirs. Our support to survive must be universal. It is natural that we should help others because, we do not know our tomorrow."

Lazare Etien Kouassi: « Les réfugiés ont perdu l'essentiel »

Membre du HCR.

« Le malheur des personnes déplacées internes et les réfugiés nous concerne tous. Le bien-être des autres doit nous préoccuper et c'est pourquoi, nous devons les protéger. Les réfugiés ont perdu l'essentiel, leur maison, leur environnement, leur culture ancestrale etc. Tout ceci doit nous pousser à réconforter toutes ces victimes qui ont perdu une grande partie de leur histoire. »

Leonel Kungaba Fongoh: "No One Can Live Alone"

Humanitarian Worker.

"We are here to celebrate the World Humanitarian Day instituted by the United Nations. We want to encourage them about the importance of life so that, they should feel at home everywhere they are. Those who are coming from other countries because of persecutions should feel at home. No one can live alone."