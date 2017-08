Congo-Kinshasa: Situation des albinos - Mwimba Texas rassure sur l'accalmie au pays

Rappelant les difficultés rencontrées pour arriver à satisfaire ces enfants albinos, Mwimba Texas a appelé à l'apport des partenaires, de bonnes volontés et des âmes sensibles à la cause des albinos en vue de permettre à cette ASBL de satisfaire aux besoins en fournitures scolaires et crèmes solaires de ces enfants albinos et ceux issus des familles démunies qui attendent, chaque année, ce geste de leur fondation.

Le président de l'ONG des albinos a également signalé que dans le cadre de sa mission, la Fondation Mwimba Texas organisera le 1er septembre à partir de 10 heures, dans la salle du Jardin botanique de Kinshasa, une grande journée de distribution des fournitures scolaires et des crèmes solaires aux enfants albinos et autres issus des familles démunies en âge de scolarité.

En tant que précurseur de la lutte en faveur des albinos et président de la Fédération des ONG des albinos de la RDC, le catcheur albinos Mwimba Texas affirme être en contact avec les différentes provinces du pays d'où il obtient des informations sur la situation des albinos. Il cite en exemple ses contacts avec l'évêque de Kasongo dans le Maniema, Mgr Placide Lubamba Ndjibu, un grand albinophile, qui, en plus de ce qu'il fait pour les albinos de cette partie du pays, est en contact chaque jour avec Kinshasa pour encourager des actions en faveur des albinos.

« D'ailleurs, à travers le monde, la RDC continue à être reconnue comme un pays modèle en ce qui concerne la considération et l'intégration des personnes vivant avec l'albinisme », a-t-il noté, soulignant que le Congo ne connaît pas le phénomène de maltraitance et de tuerie des albinos, comme cela se passe dans certains autres pays d'Afrique.

Dans un entretien tenu le 21 août avec la presse, le président de la Fondation Mwimba Texas et de la Falco, le catcheur albinos Alphonse Makiese Mwimba Texas, a rassuré l'opinion nationale et internationale sur l'accalmie qui règne en RDC relative à la situation des albinos.

Pour le président de l'ONG des albinos, la Fondation Mwimba Texas, et de la Fédération des ONG des albinos de la RDC (Falco), le Congo continue à entretenir sa réputation d'être «un pays modèle en ce qui concerne la considération et l'intégration des personnes vivant avec l'albinisme ».

