Afrique: AFRICA GAMES SHOW - Trois Gamers malgaches pour Casablanca

Un jeu que nos jeunes pratiquent en permanence. Que les parents ne connaissent pas en général. Mais il est là, et ils sont forts nos gamins. Ainsi trois gamers comme ils le disent sont sélectionnés pour l'Africa Games Show au Maroc. C'est l'issue du tournoi national de e-Sport de Madagascar, tournoi entrant dans le cadre de la sélection des meilleurs gamers africains qui iront représenter leur pays à l'Africa Games Show à Casablanca, au Maroc, au mois de septembre prochain.

La finale nationale s'est déroulée le samedi 19 août à l'IKM Antsahavola, et a vu la participation des gamers gagnants des tournois de présélection régionale qui se sont déroulés aux mois de juillet et août à Antsirabe, Toamasina, Mahajanga et Antananarivo.

« La plateforme utilisée pour le tournoi est le « Wolrd Gaming Federation » (WGF). Elle offre un profil unique pour tous les joueurs et regroupera tous les tournois de la phase finale des 10 Pays en plus de ceux effectués lors de la dernière CAN (Orange Football Club e-Sport). L'Africa Games Show de septembre regroupera les meilleurs Gamers africains venant de Madagascar, de Guinée Conakry, du Sénégal, du Maroc, de Tunisie, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, de la République Démocratique du Congo, du Mali et de la Réunion » a annoncé Renaud Raharijaona. Et Orange est de la partie. « Orange collabore avec l'association e-Sport Mada, mais aussi des influenceurs, start-ups et acteurs web spécialistes du E-Sport pour mieux accompagner la communauté et explorer ce terrain d'innovation à la croisée des jeux, des contenus vidéo et des médias sociaux. Avec ces différentes initiatives, Orange est aujourd'hui l'opérateur le plus impliqué sur la scène e-Sport malgache et contribue à populariser la pratique et à structurer l'écosystème ».

Les résultats :

Street Fighter V : Ranto Manoro Ratsimialavahoaka alias Maka

Asphalt 8 : Mamitiana Michel Rakotoarison

PES 17 : Ony Michael Rabarison