Cameroun: Catastrophe ferroviaire d'Eséka - Les membres du jury de la stèle y relative installés le 21 août 2017 à Yaoundé

A la tête de cette structure de 26 membres et 03 rapporteurs, Mouthar Ousmane Mey le secrétaire général du ministère des Arts et de la Culture (Minac) lequel avec ses Hommes, devra examiner la qualité des offres dédiées à ce monument-souvenir pour des centaines de Camerounais ayant péri ce 21 octobre 2016.

Hier lundi 21 aout, Narcisse Mouelle Kombi le Minac, a procédé à l'installation des membres du jury du concours de la stèle de la catastrophe ferroviaire d'Eséka. Ouvert le 20 juin 2017, la compétition y afférente, a pour intitulé, «Concours artistique national pour la conception de la maquette d'une stèle du Souvenir à Eseka ». Un hommage à la mémoire des centaines de passagers ayant péri dans les wagons de Camrail, un certain vendredi 21 octobre 2016, sans compter des disparus qu'à ce jour.

Au total, à en croire le ministre Narcisse Mouelle Kombi qui a donné pour vice-présidents à son secrétaire général, les Professeurs Assombang Raymond, directeur du musée national, et Tjade Eone, 60 projets ont été enregistrés à la date du 20 juillet dernier, jour de clôture de soumission des dossiers de candidature. « La construction de ce monument a pour but de faire en sorte que la tragédie d'Eseka soit à jamais commémorée par la Nation, et que la mémoire des victimes soit célébrée par le pays tout entier à travers cette œuvre d'art », a justifié le Minac.

Composé d'Hommes aux compétences diverses, le jury mis en place, confie-t-on, a pour tâche, « d'évaluer la qualité esthétique, symbolique, ethnique, structurale, architecturale et anthropologique des différentes propositions. » Et pour ce faire, Narcisse Mouelle Kombi a invité les membres du jury à « s'armer des vertus d'impartialité, d'intégrité et de probité, afin de garantir toute la crédibilité et la sincérité nécessaire au résultat de ce concours ».

Après la longue polémique sur des actes officiels de reconnaissance à la mémoire des centaines de morts de l'accident ferroviaire d'Eséka, une stèle, leur sera enfin dédiée, et mieux vaut tard que jamais.