Congo-Brazzaville: Foire égyptienne - Des offres promotionnelles de fin d'année

Pour la 6e édition de la foire égyptienne lancée depuis quelques semaines à Brazzaville, les initiateurs comptent lancer une promotion sur les prix des divers mobiliers.

L'exposition de cette année, qui enregistre la participation de près d'une dizaine d'exposants, fera découvrir du 9 août au 30 septembre 2017, la culture égyptienne à travers des articles made in Egypte dans les domaines de la maroquinerie, du luminaire, de la bijouterie, la parfumerie, l'habillement, la cuisine et des meubles.

On y trouvera également des articles divers de culture égyptienne moderne : des canapés, chaises, fauteuils ; des meubles de chambre à coucher, de jardin, de salle de bain, des tapis décorés pour le salon ; des tableaux de décoration ; des mobiliers de bureau, de salle à manger ; des rideaux ; des tables et de l'architecture d'intérieur ainsi que de frigo Goldi.

L'exposition offre la possibilité de présenter des produits et services à un public intéressé. Cette foire est principalement destinée aux acheteurs et aux personnes curieuses, afin qu'elles choisissent un nouveau mobilier et l'ameublement de leurs habitations.

Cette foire est un idéal non seulement pour les chaînes commerciales, les grossistes et les détaillants, les grands magasins, les maisons de vente et les boutiques, mais aussi pour les architectes d'intérieur et les importateurs.

Pour le directeur général adjoint de l'exposition de cette 5e édition de la foire La maison moderne, Karim Megahed, cette manifestation est aussi l'occasion de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Congo et le pays de Pharaon.

En rappel, la 5e édition de la foire égyptienne s'était ouverte à Brazzaville du 21 novembre au 31 décembre. Les promoteurs égyptiens avaient exposé des articles de l'aménagement intérieur et une large gamme de produits de l'intérieur et de l'extérieur, en passant par les éléments d'aménagement, jusqu'aux tissus d'ameublement.