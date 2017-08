Angola: Élections / 2017 - Quintino Moreira souligne la tolérance dans la campagne électorale

"Nous sommes optimistes et nous allons réussir à matérialiser cela et à s'engager dans l'exécution de notre programme." Nous voulons un parlement à deux chambres, où les jeunes restent au Parlement et les vieux au Sénat", a conclu Quintino Moreira.

Le dirigeant politique a affirmé qu'en général, la campagne avait été positive, dans tous les domaines, puisqu'il a pu visiter les 18 provinces, municipalités, communes et villages. "Nous avons circulé à travers l'Angola profond et interagi avec les populations. Nous pensons donc que le message que nous avons laissé nous donne des indications que nous aurons de bons résultats", a-t-il ajouté.

«Nous espérons élire au moins trois par le cercle provincial et entre 20 à 80 députés à l'échelle nationale afin que nous puissions former un gouvernement, même avec une majorité simple», a-t-il prédit.

Quintino Moreira a informé que l'APN avait choisi Huíla pour finaliser la campagne, car c'est la deuxième province du pays avec le plus grand nombre d'électeurs, et a toujours choisi son côté, car avec la nouvelle démocratie, son ancienne formation, il avait élu en 2008 deux députés par le cercle national.

