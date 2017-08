Angola: Elections / 2017 - La Police nationale à Cabinda prête à sécuriser le processus électoral

Il a également indiqué que la Police nationale à Cabinda, dans le cadre de garantir des élections exemplaires, calmes et sûres, "ne laissera pas passer quelconque acte d'intolérance ou de provocation, et dans la loi, nous saurons comment agir et repousser les éventuels incidents", a ajouté le chef de la police.

Parlant aux policiers en parade, dans l'unité de la Police d'intervention rapide (PIR), le commissaire Eusébio Domingos e Costa a souligné qu'il était nécessaire la discipline et la posture au sein de l'effectif, ainsi que l'obéissance aux directives supérieures émises sur la base des lois électorales, qui visent l'exercice du vote et de la sécurité pendant le processus électoral.

«Tout le personnel est prêt et moralisés pour que mercredi prochain, tous les électeurs puissent voter calmement, avec tranquillité et toute sécurité, accomplissant leur devoir civique de choix», a-t-il garanti.

Cabinda — Le commandant de la Police nationale à Cabinda et délégué du ministère de l'Intérieur, le commissaire Eusébio Domingos de Almeida e Costa, a réaffirmé lundi que le personnel des différents organes du secteur était prêt à garantir, avec dignité et sens de mission, la sécurité des électeurs mercredi 23 août dans toute la province.

