Angola: Elections / 2017 - Voter pour le MPLA, c'est opter pour le progrès socioéconomique - Kussumua

Huambo — Le premier secrétaire du MPLA dans la province du Huambo, João Baptista Kussumua, a déclaré lundi dans la ville du même nom, que voter dans son parti signifiait «choisir le progrès économique et social durable du pays».

Le dirigeant partisan, qui parlait lors d'un meeting dans la commune de Calima, municipalité de Huambo, dans le cadre de la campagne de mobilisation électorale, a souligné que le MPLA était le parti de la stabilité et du développement.

"Voter pour le MPLA c'est choisir la paix, la stabilité, l'unité et la réconciliation nationale, outre l'engagement dans la construction de plus d'écoles, de hôpitaux, de routes, de ponts, dans l'extension du réseau d'approvisionnement en eau potable et de fourniture du courant électrique, des infrastructures logistiques et dans d'autres qui assurent l'amélioration de la qualité de vie des citoyens", a indiqué le politique.

João Baptista Kussumua a réaffirmé que le MPLA envisageait transformer Huambo en une importante plate-forme de développement, soutenue par un réseau commercial fort et dynamique, afin qu'elle devienne une région de loisir, de progrès, d'investissements nationaux et étrangers, sans pauvreté et avec un avenir prometteur pour les enfants et les jeunes.

Par ailleurs, le dirigeant politique a expliqué aux militants de ces localités la position du parti sur le bulletin, ainsi que comment utiliser ceci, pour éviter les votes nuls ou en blancs dans les urnes.

Après le meeting, João Baptista Kususmua a remis des engrais, des houes et des charrues à la coopérative de Cahili avec 551 membres, et aux associations de paysans de sacahoco, Nguluvi Mbeki, Kamatenda et Chiwaya.

Lors des dernières élections de 2012, le MPLA a obtenu 334.134 voix à Huambo, ce qui représentait 68,23% du total de 516 425, élisant quatre des cinq députés prévus pour ce cercle provincial.