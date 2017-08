Libye: L'ancien Premier ministre Ali Zeidan enlevé à Tripoli

Interrogé, le procureur général de Tripoli assure que l'ancien Premier ministre n'a aucun problème avec la Justice et qu'aucun mandat d'arrêt n'a été délivré contre lui. Son avocat, Moussa Al Dakali Al Zintani, est du même avis. « Zeidan n'a aucun problème avec la Justice, sauf si on essaye de lui en fabriquer », affirme-t-il, avant de préciser à RFI : « Ce qui est source d'inquiétude pour nous, c'est qu'aucun parti n'ait annoncé sa responsabilité dans cet enlèvement ».

Son kidnapping remonte au 13 août à Tripoli, soit 24 heures après son retour au pays. Il n'a été revendiqué par aucun groupe et est passé sous silence par les autorités. Ali Zeidan, 67 ans, était Premier ministre entre 2012 et 2014 en Libye. Son enlèvement en dit long sur l'état sécuritaire de la capitale libyenne où chaque groupe politique possède sa propre milice. La famille de l'ancien Premier ministre accuse Fayez al-Sarraj, chef du Conseil présidentiel, d'avoir organisé cet enlèvement

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.