Cameroun: Intégration continentale - Yaoundé accueille l'Afrique

Notamment le terrorisme, la crise économique, les questions de migrations, le changement climatique, etc. Autant de réalités qui, dans la douleur et l'effort, nivellent toutes les disparités politiques et socio-économiques entre les Etats, pour les mettre au même pied d'égalité, face à l'implacable unicité de destin. En une demi-douzaine de sous-thèmes pour autant de conférences-débats, leaders politiques africains et du monde, partenaires au développement, universitaires de renom, législateurs, experts juristes et autres spécialistes, vont tenter de poser les jalons du processus d'intégration.

Pour en expliquer les enjeux à la presse vendredi dernier à Yaoundé, le président du PAP, Roger Nkodo Dang, s'est fait entourer du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma Bakary, et du vice-président de l'Assemblée nationale et membre de la commission juridique du PAP, Joseph Mbah Dam. Un panel fort relevé, pour justifier le caractère impératif du processus d'intégration du continent africain. A ce sujet, Roger Nkodo Dang va préciser que « le Parlement ne va pas légiférer sur les constitutions des pays, mais sur les sujets d'intérêt commun aux Etats-membres... ».

Toute chose qui, à l'entendement du Parlement panafricain (PAP), passe par la mutualisation des efforts à travers l'intégration continentale. Dès demain et ce jusqu'au 26 août prochain à Yaoundé, l'auguste chambre continentale ouvre la réflexion à ce sujet, sous le haut patronage du président de la République, Paul Biya. Le thème : « L'intégration politique et socio-économique du continent africain : rôle du Parlement panafricain », est fort révélateur du caractère introspectif, mais aussi prospectif que la PAP donne à ce rendez-vous.

