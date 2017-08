Cameroun: Le Temps des réalisations - La coopération Cameroun-BAD en vedette

A la tête de cette structure de 26 membres et 03 rapporteurs, Mouthar Ousmane Mey le secrétaire… Plus »

L'hommage national aux 34 naufragés de Bakassi, tout comme les décrets du président Paul Biya retiennent l'attention. Le deuil national de deux jours décrété le 27 juillet 2017 par le président de la République pour les journées du 28 et du 29 juillet faisait suite au naufrage d'un bateau logistique du BIR au large de Debunsha. Quant aux décrets présidentiels, ils ont été pris dans le pôle de la gouvernance ainsi que le pôle de services et nouvelles technologies. Le bulletin bilingue braque en outre ses projecteurs dès sa « une » sur les activités de la première dame, Chantal Biya. Notamment, sur la cérémonie de départ en vacances des apprenants de l'école primaire « Les Coccinelles du Palais de l'Unité ». Une cérémonie qu'elle a présidée le 7 juillet dernier en tant que marraine de ce complexe scolaire.

Le numéro 45 de cette publication propose à sa grande « une », la poignée de main chaleureuse entre le chef de l'Etat, Paul Biya, et son illustre hôte, tout sourire, au Palais de l'Unité, le 17 juillet dernier. Ce jour-là en effet ont eu lieu des entretiens cordiaux entre le président du groupe de la BAD et le président de la République. Au cours de l'audience, les deux personnalités ont passé en revue la riche et fructueuse coopération qui existe depuis 1972 entre le Cameroun et l'institution financière panafricaine.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.