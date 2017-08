Cameroun: Soutien à l'enseignement privé - Le chef de l'Etat débloque 2 milliards de F

Le communiqué du ministre des Enseignements secondaires parvenu à CT.

Le ministre des Enseignements secondaires porte à la connaissance, des secrétaires nationaux, des secrétaires à l'éducation et des fondateurs d'établissements privés d'enseignement secondaire, et normal ayant sollicité la subvention financière de l'Etat pour l'exercice budgétaire 2017, que la décision portant répartition de ladite subvention a été publiée et peut être consultée dans les secrétariats nationaux, les délégations régionales des Enseignements secondaires ou au site Internet suivant du ministère des Enseignements secondaires : www.minesec.gov.cm.

Cette décision est la concrétisation de la mesure spéciale prise par Son Excellence Paul BIYA, président de la République, chef de l'Etat qui, dans son souci constant d'améliorer les conditions de travail des enseignants et d'alléger les charges liées au fonctionnement des établissements privés laïcs et confessionnels, a bien voulu leur octroyer une subvention de deux milliards (2 000 000 000) de francs CFA dont un milliard (1 000 000 000) au ministère des Enseignements secondaires et un milliard (1 000 000 000) au ministère de l'Education de base. Yaoundé le 18 août 2017 Le ministre des Enseignements secondaires, (é) Jean Ernest MASSENA NGALLE BIBEHE