Ile Maurice: Rodrigues se dotera d'une technopole

«Nous soutenons les entrepreneurs qui ont des projets et qui veulent les mettre en place. Nous leur apportons l'encadrement nécessaire en les aidant à trouver le financement pour le projet et en faisant le marketing sur le plan régional et international», a, pour sa part, indiqué Laurent Gaboriau.

L'atelier était ouvert aux entrepreneurs, étudiants, enseignants, recteurs et responsables des différentes institutions scolaires et de formation.

«Le but de la session d'information est de faire comprendre au public c'est quoi une technopole, de quoi elle se compose et aussi son fonctionnement.

Ce projet de la Commission des technologies de l'information (TIC) et de la communication se concrétisera en collaboration avec la Technopole de La Réunion et le soutien financier de l'Union européenne. C'est ce qu'indique un communiqué de presse du bureau du Premier ministre en date du lundi 21 août 2017.

