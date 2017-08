Congo-Kinshasa: A chacun sa feuille de route - Qui va compenser le temps perdu ?

La même hallucination fut observée à Kinzao-Vuete, une citée du territoire de Seke-Banza située à cheval de la ville portuaire de Matadi et Manterne sur la nationale n°1. A tout prendre, des adeptes de Bundu dia Mayala, une secte mystico-religieux de Ne Muanda Nsemi en cavale ont semé des troubles dans la population. Et ce, jusqu'à 11h00' dans la matinée. Le calme est revenu grâce à la descente sur terrain, de l'Administrateur du territoire qui était accompagné d'un renfort d'éléments de la police. Quoiqu'on ait enregistré aucune perte en vies humaines, force est de reconnaitre que n'eût-été la présence de la police, le dégât allait être sans commune mesure.

Eu égard à cette psychose, même les transports en commun interurbain et ceux qui desservent les autres coins de la province ont séché le travail presque tout l'avant-midi et début d'après-midi.

Sans toutefois pénétrer à fond, de ce qu'il en était exactement, l'on a cependant enregistré tôt le matin du lundi, une agitation sans cause ayant provoqué, une panique généralisée et un mouvement de masse en sens divers. Ce qui a provoqué la peur, poussant ainsi chacun, à rester chez soi, renseigne une source locale.

Si à Kinshasa, rien de troublant ne s'est produit, malgré l'annonce d'un nouvel épisode lié à l'affaire Ne Muanda Nsemi, pour ce lundi 21 août 2017, il n'en était pas du tout le cas à Boma, Ville portuaire et touristique située dans le Kongo Central, à plus ou moins 480 Kilomètres de la capitale Kinshasa.

Par ailleurs, pendant que chaque camp brandit sa feuille, le social des Congolais lambda ne fait que se détériorer. Dès lors, il est observé une radicalisation et généralisation de grève à l'UNIKIN et l'UPN ainsi que dans des hôpitaux de l'Etat qui engrangent désormais, une grève sèche. Ces différents mouvements de grèves sont, non sans incident majeur par rapport à des milliers des finalistes du secondaire qui veulent bien entreprendre leurs études universitaires.

