Les élections, il faut savoir les préparer, pour prétendre les gagner et diriger le pays. C'est en substance la pensée dévoilée par le Chef de l'Etat, Joseph Kabila, qui a réuni, le dimanche, 20 août 2017, autour de lui à Kingakati, la ferme présidentielle, les cadres de la méga plateforme Majorité présidentielle.

Il les a entretenus sur les enjeux de l'heure, en les prévenant à ne point être distraits, ni à céder aux chants de sirènes, mais plutôt à s'organiser pour mieux affronter et gagner les élections à venir. Séance tenante, le Bureau politique de cette structure qui soutient le Chef de l'Etat, sous la direction de son Secrétaire général, Aubin Minaku, lui a présenté les membres qui composent le Bureau du Centre de Coordination électorale de la Majorité présidentielle, le CCE/MP.

Il n'a pas effectué personnellement le déplacement pour l'Afrique du Sud où s'est tenue la grande réunion de la SADC. Joseph Kabila s'est fait représenter par le Premier Ministre Bruno Tshibala. Ce dernier est rentré auréoler du soutien de la SADC, qui a constaté, au regard des paramètres en vue, qu'il est difficile pour le pays de Joseph Kabila d'organiser les élections d'ici la fin de l'année, contrairement à ce que soutient l'opposition, qui s'appuie sur l'Accord du 31 décembre 2016, dit de la Saint Sylvestre.

Pendant ce temps, au pays, le Chef de l'Etat s'est retrouvé le dimanche, 20 août 2017, à Kingakati, la ferme présidentielle, pour échanger avec les cadres de la plateforme qui soutient son action, la Majorité présidentielle. Eu égard aux enjeux de l'heure, liés notamment, à l'organisation des élections, Joseph Kabila a pris soin de lever toute équivoque quant à ce. Il a dit clairement à ses ouailles de ne point dormir sur leurs lauriers, encore moins à céder aux chants de sirènes, parce que les élections auront bel et bien lieu en République Démocratique du Congo et que, par ailleurs, ils doivent s'organiser pour les remporter, de façon à diriger les institutions du pays.

Saisissant au bond ces propos, le Secrétaire Général de la Majorité présidentielle, Aubin Minaku, a procédé à la présentation des membres du Centre de la Coordination électorale de la Majorité présidentielle, CCE/MP, les points focaux, les stratégies arrêtées et, éventuellement, le rapport du travail abattu depuis la mise en place de cette structure

Un cadre de la MP s'exprime

Donnant le compte rendu de cette réunion, le porte-parole de cette méga plateforme, Alain Atundu Liongo, a balayé d'un revers de la main certaines inquiétudes répandues dans l'opinion, quant, surtout, à l'idée d'un dauphin pour la Majorité présidentielle, sachant que Joseph Kabila a déjà épuisé son second et dernier mandat à la tête du pays. Pour lui, à ce stade, il est question de parler des élections et non des personnes. «L'organisation des élections est plus importante que les personnes», a-t-il lâché, en arguant qu'il va falloir d'abord se conformer aux critériums qui seront fixés par la Commission Electorale Nationale Indépendante. Entre autres, savoir si le candidat sera en mesure de payer la caution demandée par la centrale électorale, qui est de l'ordre de 100.000 dollars américains, s'il ne dispose de casier judiciaire chargé... Ce sont là des préalables qu'il faudra impérativement réunir, a-t-ajouté.

Pas de référendum

Le porte-parole de la MP est revenu sur une question qui retient l'attention de plus d'un Congolais, à savoir, l'organisation du référendum, dont d'ailleurs l'on accuse la Majorité présidentielle de vouloir s'en servir à tout moment. Sur ce point, Alain Atundu a d'abord rappelé que le référendum est un droit inaliénable du peuple congolais. Car, a-t-il poursuivi, la Constitution le prévoit, en ce qu'il donne au peuple l'occasion d'exprimer sa volonté authentique et certaine sur une question généralement quelconque d'intérêt national. Cependant, il a rassuré que sa plateforme, qui est non seulement partie prenante à l'Accord de la Saint Sylvestre, mais aussi signataire, ne peut actionner ce mécanisme, en ce qu'il s'agit d'un engagement politique qui lie les signataires.