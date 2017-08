Burkina Faso: Eviction de Yao de la tête de la RAGIM / Banfora - Des commerçants s'y opposent

Autrement, demande-t-elle, de quel droit a-t-elle fait cela ? Questionne la vieille Millogo qui poursuit en disant que Yao travaillait bien et qu'il faut lui laisser le temps de poser les jalons d'une franche collaboration entre la RAGIM et les commerçants.

« De plus, elle a traité Amidou Yao de voleur et cela, nous ne l'acceptons pas », a martelé dame Millogo qui poursuit en demandant aux responsables de la mairie si ce sont eux qui ont mis Salimata Zon sur cette mission.

C'est dans ce contexte, a-t-elle indiqué, qu'une dame du nom de Salimata Zon est arrivée au marché pour, au nom de la mairie, dire que le marché sera bel et bien ouvert. Elle a invité les vendeurs et vendeuses à ne pas suivre notre mot d'ordre.

« Lorsque les commerçants ont appris cette nouvelle, nous nous sommes demandé ce qu'il a pu faire pour mériter cette sanction. Nous n'avons rien trouvé. Il est porté à ce poste il y a à peine 1 an et envers nous, il a su adopter un comportement de vrai manager.

D'autres brandissaient l'effigie de Amidou Yao. Sans les faire attendre outre mesure, le SG de la mairie, Rodrigue Dabiré, le directeur de cabinet, Bakanhaye Héma, la Personne responsable des marchés de la commune, Daouda Héma, le président de la Commission des affaires générales et institutionnelles, Adama Soma dit Adama Gauche, et le commandant de la Police municipale, Soungalo Aristide Traoré, viennent à leur rencontre.

Des commerçants et autres vendeuses des différents marchés et yaars de Banfora sont opposés à l'éviction de Amidou Yao de la tête de la Régie autonome de gestion des infrastructures marchandes (RAGIM) de la commune et son remplacement par Fatoumata Traoré/Hié qui était en poste à la Direction du développement économique local (DDEL) de la mairie. Ils l'ont dit de vive voix à la mairie de Banfora, le 21 août 2017, au cours d'une mobilisation qui a débuté dès 7h et qui s'est poursuivie jusqu'en fin de matinée.

