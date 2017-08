Burkina Faso: Décés de Salifou Diallo - « Une période d'incertitudes pour le Burkina »

Ps. J'ai connu Salifou Diallo lorsque j'avais 18 ans. Auprès de lui et d'Achille Tapsoba, j'ai été idéologiquement formé. Le Kôrô Salifou Diallo m'a amené à la politique et il m'en a sorti. Jeudi soir, je lui envoyais un texto en ce sens. C'était le dernier, je ne le savais pas.

L'ancien Sherpa de Compaoré disparaît avec des secrets intimes de la République et emporte un pan entier de l'histoire politique du Faso. A côté de sa famille, de ses amis et du Président Roch Kaboré, nous nous associons pour le confier à la miséricorde divine.

Figure historique des années romantiques et des années sombres du système Compaoré, à la fois élément perturbateur et élément stabilisateur du jeu politique burkinabè, la disparition du président du MPP ouvre une période d'incertitudes au "pays des Hommes intègres". Un Burkina qui doit faire face aux contraintes du « dedans » et aux contraintes du « dehors », au mécontentement populaire et à l'insécurité grandissante.

