Burkina Faso: Abdoulaye Mosse - « Nous devons assumer notre passé d'anciens tuteurs de terroristes »

Nous devons regarder courageusement et assumer notre passé d'anciens tuteurs de terroristes qui assassinaient nos frères du Mali, et que ceux qui leur ont déroulé le tapis rouge sortent de leur silence.

L'Avenue Kwame N'Krumah est une zone commerciale, administrative, gastronomique voire culturelle, eu égard à l'ambiance qui y règne. Donc, pour avoir une maîtrise sécuritaire, il va falloir une combinaison d'efforts entre les forces de défense et de sécurité et la population.

A ce stade, je suis plutôt consterné par cette perte brutale que par des questions de proximité. En réalité, je me sens plus proche des populations que des trois.

A mon avis, s'ils étaient de vrais professionnels politiques, ils devraient remporter en 2015 les élections. Nous avons le bénéfice de la confiance des électeurs avec nous et en plus de nos acquis d'ici 2020, je pense également que c'est le rêve qui donne l'espoir. Donc, ils peuvent continuer à rêver.

Il s'agit pour nous de garder cette même cohésion, cette union sacrée qui nous a toujours guidés afin de rendre hommage à notre illustre disparu. Ce qui est certain, il aura un remplaçant. Car notre parti est un grand parti qui a, en son sein, tous les profils et toutes les qualités.

