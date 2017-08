Congo-Kinshasa: Marc Uytterhaegen - «Le développement du pays dépend de l'agriculture»

La deuxième édition de la Foire Agricole Internationale de Kinshasa a ouvert ses portes depuis le 18 août dernier à l'Académie des Beaux Arts (ABA) à la Gombe. A cet endroit l'on trouve plusieurs exposants venus des différents coins du pays avec des produits diversifiés.

Hier, lundi 21 août 2017. Sur place, on est immédiatement frappé par les exposants de la ferme Espoir où l'on trouve plusieurs animaux et produits: les porcs, les Poules, les canards, les lapins, les taureaux, les vaches, l'huile de palme, les ananas, la farine de maïs et manioc et tant d'autres.

Approché, M. Marc Uytterhaegen, Superviseur Agriculture et Elevage de cette ferme n'a pas hésité de délier sa langue.

D'entrée de jeu, il a expliqué les raisons d'être de la ferme Espoir à la Foire Agricole. Il s'agit de valoriser les vivres fabriqués au Congo en lieu et place d'importer.

«Le Congo ne cesse d'importer les vivres pour se faire nourrir. Chaque année, le pays perd près de 4 milliards de dollars pour acheter des vivres à l'étranger, y compris du riz, poisson, l'huile de palme, maïs, etc.», dit-il. Pour lui, en effet, le Congo est un pays riche et capable de produire sans acheter ailleurs, partant, réduire la pauvreté. Et d'ajouter que l'agriculture a besoin d'une main d'œuvre, c'est-à-dire, donner du travail mais aussi, faire des recherches fondamentales pour permettre de trouver des solutions agronomiques et des solutions pour faire de l'élevage une culture rentable au Congo afin de concurrencer les importations.

Difficultés

Parlant des difficultés auxquelles ils sont butés, le Superviseur Agriculture et Elevage de la ferme Espoir a cité les problèmes de formation du personnel, le parasitisme ainsi que la saison sèche.

Privilégier l'agriculture

Pour relancer l'économie, M. Marc Uytterhaegen invite le Gouvernement Congolais à privilégier le secteur agricole. Selon lui, le Congo doit être un noyau du développement agricole et doit avoir plusieurs fermes pour grossir la qualité de production.

Il doit également revoir le système de formation des agronomes pour récréer les fermes agricoles où les agronomes acquièrent la théorie l'avant-midi et l'après-midi, ils sont dans des lacs, par exemple, pour la pratique.

Il faut également les moyens financiers car, l'Europe s'est développée grâce à l'agriculture.

«Développer l'agriculture et elle apportera le développement de la RD. Congo. C'est grâce à l'agriculture que le Brésil est sorti de la pauvreté. Le développement du Congo dépend de l'agriculture », conclut-il.