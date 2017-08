Togo: La HAAC accuse la TVT et les autres médias publics

Plusieurs informations ont circulé par rapport aux manifestations du Parti National Panafricain (PNP) le samedi dernier.

La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) dit avoir relevé des manquements graves au regard des régimes d'éthiques et de déontologie. Tout ceci à cause des médias publics qui n'ont pas couvert les manifestations pour équilibrer le débat.

« Elle déplore l'absence de couvertures des diverses manifestations par les médias publics privant ainsi les populations de reportages objectifs conformément à leur mission », lit-on dans le communiqué de la HAAC signé de Pitang TCHALLA, son président.

Cependant, à l'endroit des médias audiovisuels et écrits qui ont pu bien faire la diffusion équilibrée de l'information, la HAAC leur exprime toutes ses gratitudes. Ceci étant, l'instance de régulation des médias invite les forces de l'ordre et de sécurité et les organisateurs de manifestations à apporter le soutien et la protection nécessaires aux journalistes dans l'exercice de leur profession.