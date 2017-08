Cameroun: Mathias Eric Owona Nguini - Le péché des Anglophones c'est d'avoir des Ascendants Francophones

Comme prévu, les Factions et Fractions Extrémistes de l'Autonomisme Anglophone font de la Violence de Surenchère parce qu'ils pensent avec une naïveté déconcertante qu'ils amèneront le Pouvoir Central Camerounais à céder à leurs Exigences en Formes d'Oukazes !!!

Bien entendu, ces Apprentis Sorciers n'ont dans la Structure Prevalente du Rapport Politique et Institutionnelle de Forces aucune chance de contraindre le Pouvoir à quelque Dialogue que ce soit sur la Forme de l'État. Leur Amateurisme et leur Fanatisme les a poussés depuis le Départ dans une Direction où leur Action vaut surtout par les Contraintes et les Sujétions qu'ils imposent aux Populations de cette Partie du Cameroun.

Même si leur Action Contestataire gène le Pouvoir Central et son Grand Maître Présidentiel, elle n'a aucune chance de conduire à l'Éviction Concrète des Structures Hégémoniques, Organiques et Systémiques de la République du Cameroun dans ces Deux Régions Camerounaises du Nord -Ouest et du Sud-Ouest que les Partisans les plus zélés de l'Autonomisme fantasment comme un État Indépendant du Southern Cameroons alias Ambazonia .

L'une des faiblesses congénitales de ce Mouvement même chez bien des Autonomistes Modérés qui disent rechercher juste un Retour à la Fédération avec une Réhabilitation du West Cameroon, c'est qu'ils ont créé une Idéologie Nationale Parallèle qui entre en Contradiction Violente avec les Formes du Nationalisme Officiel et Institutionnel. Ainsi, on nous parle de Peuple Anglophone qui serait distinct d'un Peuple Francophone .

On nous installe alors dans un Kulturkampf Politico-Culrurel ou des Gens de Culture Africaine affectés par le Syndrome Colonial du Vieux Nègre et de la Médaille préfèrent être "Anglophones "et "Francophones'",au lieu de lutter pour l'Émancipation Nationale et Panafricaniste d'une République Sociale Camerounaise. Bien entendu, avec un tel État d'Esprit de Colonisés Tardifs et Attardés, même un Fédéralisme à deux Etats basé sur la Distinction Francophone -Anglophone ne serait qu'une Salle d'Attente pour la Séparation conduisant à l'Éclatement Irréversible de l'Unité Souveraine du Cameroun.

L'Essentialisme Politico-Culturel et Politico-Communautaire d'Origine Coloniale et de Facture Néo -Coloniale que cultivent les Spéculateurs Politiques qui ont mise sur l'Anglophonie Identitaire, est même plus dangereux que la Soi-Disante "Francophonisation du Cameroun en Général et du Cameroun en Particulier.

Le Biculturalisme Français -Anglais ne peut prendre en otage le Multiculturalisme Africain lié a Vrai Héritage Historique et Culturel d'une Nation Camerounaise Plurielle. L'Anglophonie Identitaire à réussi l'exploit de "Tribaliser" une Référence Culturelle Coloniale poussant le vice jusqu'à considérer que nombre d'Anglophones n'en sont pas parce que leurs Ascendants ne sont pas des Autochtones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ainsi, ces Anglophones ne seraient que des Anglophiles même s'ils ont été formés, parlent, réfléchissent et travaillent en Anglais et même quand toute leur Vie est centrée affectivement ou physiquement sur des Fiefs basés dans les Deux Régions faisant partie de l'Ancien Southern Cameroons !!!! Le péché de ces Anglophones c'est d'avoir des Ascendants Francophones !!! Il faut manquer de vision pour ne pas voir que cette Anglophonie Identitaire n'est qu'une Expression Banale des Chauvinismes et Clanismes qui révèlent la Redynamisation des Antagonismes Ethno-Régionaux au Cameroun.

À ce sujet, il ne suffit pas d'indexer les Milieux Gouvernants ou Politiques ni même les Milieux possédants ou Influents !!!Le Nombrilisme Ethnocentré n'est pas cantonné dans les Sphères Élitaires mais est aussi bien installé dans les Sphères Populaires.. On espère que ceux qui par Aversion pour le Régime du Renouveau soutiennent le Mouvement Social Réactionnaire qu'est l'Anglophonie Identitaire feront de même avec les autres Mobilisations Chauvinistes et Clanistes qui profiteraient de la Porte Ouverte par l'Ethno-Nationalisme Anglophone alias "Ambazonisme"!!!

L'Anglophonie Identitaire fait, même à son Corps défendant, le Jeu du Régime du Renouveau car elle accroit la Segmentation Polémique de la Société Camerounaise, ralentit la Maturation Politique des Conflits puis des Compromis de Classe et affaiblit du fait de son Nombrilisme la Capacité des Groupes d'Opposition à construire une Alternative Hégémonique disposant d'une Puissance Transversale pour contester au Groupe Central Dirigeant Actuel son Contrôle sur l'Universalité Étatique !!!

Par ailleurs, on voit que nombre des Idéologues et Animateurs de ce Mouvement Réactionnaire 'ne sont que des Petits Bourgeois Opportunistes gouvernes par le même Esprit Rentier et Prédateur qu'ils dénoncent chez les Tenants et Partisans du Renouveau. Gageons que ces Aventuriers séduits par le Modèle du Sud-Soudan qu'ils envisagent pour leur Républiquette du Southern Cameroons, se battraient exactement comme les Sud - Soudanais entre eux après leur éventuelle Indépendance même obtenu en par la Lutte Armée !!!!!!!!!Ne soyons pas surpris de voir Gens du Nord-ouest et du Sud -Ouest s'affronter comme Dinkas et Nuers au Sud -Soudan. Encore faut-il pouvoir imposer la Voie Armée de la Sécession à la République du Cameroun qui n'acceptera jamais une Séparation Pacifique.