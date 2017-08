Cameroun: Hilaire Kamga - «Nous n'avons pas pu inscrire 10 millions d'électeurs en 10 ans»

A la tête de cette structure de 26 membres et 03 rapporteurs, Mouthar Ousmane Mey le secrétaire… Plus »

Et pour cela, ça ne peut pas se faire sous le régime actuel, malheureusement. Nous à l'offre Orange, nous travaillons pour l'alternance. Il faut qu'il y ait une rupture totale, une alternance, et que le projet de transition définissent les règles du jeu. Quant au programme, nous en avons un de 300 pages, qui détaille ce qu'on compte faire pour le Cameroun.

Pour l'instant, on est encore dans le vote des personnes, des candidats. A la limite, ce sont des votes régionaux, ethniques. C'est un vote par affinité, un vote de sentiment. Pour changer la donne, il faut une rupture radicale. Les Camerounais ne croient plus au système électoral. On vote pour des individus, il faut qu'il y ait un changement radical dans ce pays, pour qu'ensemble, les citoyens produisent un cadre de dévotion de pouvoir, qui leur permettent de sentir que c'est eux les décideurs.

Nous pouvons estimer que le chiffre de 7 millions d'électeurs publié par Elecam en 2013, est la conséquence de notre action sur le terrain. Les chiffres sont passés de 5 millions à 7 millions d'électeurs. Nous ne pouvons pas valider les opérations 11 millions 15 millions, quand on n'a pas pu atteindre 10 millions d'électeurs en 10 ans. C'est bien, ce sont des concepts qui peuvent vendre. Mais on ne recrée pas la roue qui existe déjà.

