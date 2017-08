Cameroun: Gaëlle ENGANAMOUIT et la communauté « challenge 1MillionDamba » célèbrent Fotouni

Dans le cadre de son programme Guinness Made of Black, et grâce à des prouesses dont elle est seule connait le secret, Guinness annonce un partenariat avec la Lionne emblématique, Gaëlle ENGANAMOUIT.

Ce partenariat a été célébré à Fotouni, où la marque Guinness tient sa promesse d'offrir un forage qui fournira un débit de plus d'un million de litres d'eau potable chaque année, grâce à toutes les fans de football ont pris part au challenge #1MillionDamba.

Gaëlle Deborah ENGANAMOUIT est l'un des prodiges de la formidable équipe des Lionnes indomptables qui a séduit le public à l'occasion de la CAN féminine édition 2016. Sa performance lors de cette compétition a convaincu une nation tout entière, en plus de faire la démonstration de tout ce que les femmes peuvent apporter de puissance, de créativité et d'inspiration à ce sport fascinant.

Gaëlle est le parfait exemple de l'ambassadeur Made of Black : elle a su démontrer comment la détermination, l'engagement au travail, la rigueur et la définition de valeurs personnelles peuvent faire la différence et mener à un succès éclatant.

Gaëlle a participé à la cérémonie marquant de la pose de la première pierre à Fotouni dans le département du Haut-Nkam de la région de l'Ouest ayant obtenu bénéficié du plus grand pourcentage de votes de la part des participants au challenge #1MillionDamba challenge. Guinness a par la suite travaillé de concert avec certains responsables des médias à la sélection du site précis du projet ; la journaliste Elodie MBOPDA, journaliste au Quotidien de L'Economie s'est adjugé le mérite de la victoire par le choix de Fotouni.

Gaëlle contribuera, aux côtés de Guinness Cameroun, à favoriser le rayonnement de ceux qui font montre de leur esprit Made of Black, ainsi qu'à célébrer les individus qui, ensemble, travaillent pour un monde toujours plus gratifiant. Guinness croit au pouvoir fédérateur et inspirant du football, pouvoir qu'est venu encore confirmer le challenge « 1MillionDamba.

Au cours de cette cérémonie, Gaëlle et Guinness ont annoncé le lancement du prochain chalenge, qui invitera les uns les autres à pousser leur plus puissant rugissement de Lion. Chaque rugissement s'inscrira au compteur en vue du prochain projet au bénéfice d'une communauté. Pour plus de détails sur les modalités de participation, consultez notre page Facebook.

Guinness incarne l'attitude Made of Black. Il s'agit d'une bière emblématique avec le liquide le sombre mais les saveurs les plus pétillantes. Une bière rivée au cœur de millions de personnes d'Afrique et du monde depuis plus de 250 ans, et qui a de tout temps su préserver son authenticité, sa puissance et sa manière de faire les choses différemment.

D'amples détails du programme Made of Black seront annoncés dans les semaines à venir. Aimez la page Facebook de Guinness https://www.facebook.com/Guinness.Cmpour être au fait de l'actualité.

Guinness tient à rappeler que toutes ses activations sont strictement réservées aux personnes âgées de 21 ans et plus. La consommation de l'alcool doit toujours se faire avec modération. Un site web existe pour plus d'informations sur l'alcool www.DrinkIq.com