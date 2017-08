Ile Maurice: Rodrigues/Technologies - Mise en place prochaine d'une technopole à Rodrigues

communiqué de presse

La Commission des Technologies de l'Information et de la Communication (TICs) envisage de mettre en place une technopole à Rodrigues. Ce projet se concrétisera en collaboration avec la Technopole de la Réunion et le soutien financier de l'Union Européenne.

Dans le cadre de la préparation d'un plan stratégique pour ce projet, M. Laurent Gaboriau, Directeur de Technopole de La Réunion, a effectué une mission la semaine dernière à Rodrigues. Il a animé une séance d'information sur la technopole, en présence de la Commissaire des TICs, et effectué une visite à Pointe Venus, site où la technopole de Rodrigues se situera.

L'objectif de cette mission est de proposer à la Commission des TICs le meilleur plan pour la mise en place de ce projet à Rodrigues. 'Le but de la session d'information est de faire comprendre au public c'est quoi une technopole, de quoi elle se compose et aussi son fonctionnement. Nous voulons que la population puisse comprendre comment la technopole sera bénéfique pour le secteur de l'entrepreneuriat, les TICs et au développement global du pays', a expliqué Mme Franchette Gaspard Pierre Louis, Commissaire des TICs, lors de l'ouverture de cet atelier d'information. L'atelier était ouvert aux entrepreneurs, étudiants, enseignants, recteurs et responsables des différentes institutions scolaires et de formation.

Agissant comme un incubateur, la technopole apporte l'appui nécessaire aux entrepreneurs dans la mise en place de leur projet. Selon M. Laurent Gaboriau, la technopole agira comme un écosystème dédié à la promotion, l'accompagnement et l'animation pour les entreprises. 'Nous soutenons les entrepreneurs qui ont des projets et qui veulent les mettre en place. Nous leur apportons l'encadrement nécessaire en les aidant à trouver le financement pour le projet et en faisant le marketing sur le plan régional et international', a-t-il souligné.

La technopole accompagne l'entrepreneur dès la conception du projet jusqu'à sa mise en place et ce pendant au moins deux ans après son démarrage afin de s'assurer de la durabilité de l'entreprise. Ensuite, l'entrepreneur vole de ses propres ailes. Il existe deux technopoles à la Réunion. Le directeur de Technopole de La Réunion est à sa deuxième mission à Rodrigues dans le sillage de ce projet.