Tunisie: Nette amélioration en perspective du rendement et de la capacité

Le port de Radès est le principal lieu de transition des marchandises pour l'exportation et l'importation. Ce port a fait l'objet, il y a quelques semaines, de la visite du chef du gouvernement, qui a décelé plusieurs insuffisances de nature à pénaliser les professionnels lors de l'importation ou de l'exportation de leurs produits vers les différents pays du monde.

Le facteur temps constitue un défi majeur que le port doit relever pour permettre une meilleure rotation des marchandises et embarquer ou débarquer les produits en un minimum de temps. On a constaté aussi, par le passé, que les navires et cargos restent une longue période en rade à cause de l'encombrement du port et une activité assez lente.

C'est pour combler toutes ces lacunes qu'un plan d'action a été mis en place en vue de moderniser le port et le rendre plus actif et attrayant, ce qui devrait diminuer le temps d'attente des navires en rade et impulser les activités au sein de ce centre névralgique de passage des marchandises. Ce plan d'action est actuellement mis en exécution, notamment pour ce qui concerne le volet équipements et matériels.

Meilleure exploitation du port

M. Farhat Zouaghi, président-directeur général de la Société tunisienne d'acconage et de manutention (Stam), nous a indiqué que « la modernisation du port de Radès vise à assurer une meilleure exploitation grâce à l'acquisition et mise en service des équipements nécessaires comme les conteneurs et les remorques». La première phase de cette modernisation est en cours d'exécution puisque le lot des conteneurs et des remorques est déjà arrivé. Tout le système d'exploitation sera concerné par cette modernisation tant attendue par les professionnels qui ont un contact permanent avec cet espace d'échanges commerciaux. Le plan d'action comporte, en outre, la mise en place d'un portail automatique ainsi que d'un système de gestion mécanique des conteneurs.

«L'objectif consiste aussi, selon notre interlocuteur, à améliorer la rentabilité du port en augmentant la capacité d'accueil pour passer à 20 mille conteneurs de 20 pieds, ce qui permettra d'améliorer la rotation». Le travail au sein du port se fait d'une façon permanente et selon des normes établies pour satisfaire aux exigences des professionnels qui sont toujours soucieux du facteur temps. Les investissements alloués pour cette modernisation sont de l'ordre de 85 millions de dinars. Le personnel doit s'adapter, cependant, à l'utilisation de ce nouveau matériel. Rien n'a été laissé au hasard par la direction de la Stam et on a accordé l'importance nécessaire à l'aspect des ressources humaines.

Ainsi, des groupes d'agents de la société ont subi une formation et d'autres sont en cours de stage dans certains pays étrangers comme le Maroc, la Chine, la Turquie et la Hollande, et ce, pour apprendre les nouvelles connaissances susceptibles d'améliorer leurs performances. C'est que le système de transport de marchandises est toute une chaîne qui doit être homogène pour avoir le meilleur rendement possible. Chaque maillon faible peut avoir des conséquences négatives sur toutes les autres. C'est pour cela que le plan d'action prend en compte tous les éléments du système portuaire.

S'agissant du climat social qui prévaut au sein du port, M. Farhat Zouaghi nous rassure qu'il existe un compromis avec le partenaire social en l'occurrence le syndicat des travailleurs (Ugtt). Le climat social étant stable, il a été possible de concrétiser ce plan d'action en toute sérénité. «On ne peut pas effectuer un investissement lourd si le climat social n'est pas stable», souligne notre interlocuteur ajoutant que «l'objectif recherché par tous les intervenants, y compris l'administration et le syndicat, est l'intérêt général du pays». A noter que le plan d'action relatif à la modernisation du port va se faire sur trois phases dont la première est déjà en cours de concrétisation. L'ensemble du projet sera réalisé d'ici au mois de mars ou avril 2018. Un saut qualitatif et quantitatif sera assuré pour le bien de nos exportateurs et importateurs.