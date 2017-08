Cameroun: Roger Nkodo Dang - «L'intégration est notre première préoccupation»

A la tête de cette structure de 26 membres et 03 rapporteurs, Mouthar Ousmane Mey le secrétaire… Plus »

Les chefs d'Etat représentent les Etats. Les parlementaires représentent les peuples. Il est avant tout question de faire connaître notre institution aux peuples africains. Une fois que les peuples vont s'approprier cette institution, leur action va pouvoir booster l'intégration du continent. Aujourd'hui, si l'on fait une enquête d'opinion auprès des Camerounais sur leur connaissance du Parlement panafricain, les résultats seront catastrophiques. Notre premier rôle est donc de faire connaître le PAP à tous les peuples du continent afin de pouvoir parler en leur nom. Nous parlons au nom des peuples, même si l'intégration de l'Afrique concerne d'abord les Etats. C'est pourquoi il y a eu l'Organisation de l'unité africaine, puis l'Union africaine. Et qui dit « union » dit adhésion de tous les peuples. Il ne saurait donc avoir de comparaison entre l'action des chefs d'Etat et celle qui doit se faire au niveau du Parlement panafricain.

La première préoccupation du Parlement panafricain, c'est l'intégration du continent africain. Le Parlement panafricain a été mis en place en 2004 et avait dès lors reçu un mandat consultatif pour une période de cinq ans. Cette échéance est arrivée à son terme. On a procédé à la révision du Protocole. Celle-ci ne s'est attardée que sur un seul article, le 8.1-a et dans une moindre mesure, l'article 8.1 de l'article 8.2. Ces articles concernaient justement le mode par lequel le PAP allait légiférer. Mais toutes les dispositions de l'Acte constitutif nous donnent les pleins pouvoirs conformément à l'article 17 de nous attaquer à tous les problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels du continent africain. C'est pour cette raison que nous pensons que les chantiers sont multiples et il faut que nous les attaquions, notamment l'épineux problème de l'intégration du continent africain qui revient à tout moment comme un impératif pour les pays africains.

