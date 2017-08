Guinée: Cellou Dalein Diallo - « Aujourd'hui, personne ne croit à Alpha Condé »

On ne peut se fier que sur les actes. Mais, pour le moment on n'a pas d'actes. Si on a des engagements forts des autorités, on prendra cela en considération».

«L'ethnocentrisme et la division» instaurée en Guinée par Alpha Condé depuis son accession au pouvoir en 2010, «n'est pas une fatalité», affirme le président de l'UFDG. Car, lui, au pouvoir assure-t-il, «pourra changer cela et réconcilier les citoyens».

Allez vers ceux qui se sont trompés comme les Makanéra. Il s'agit de notre pays et de son avenir. Parlez leur pour mettre un terme à ce gouvernement irresponsable et peu soucieux de l'intérêt des populations».

A en croire Cellou Dalein Diallo, ils sont nombreux, les militants de la mouvance présidence déçus de l'actuel régime. «Il y a beaucoup de frustrés et qui ont besoin qu'on aille vers eux. Ils n'ont pas tous le courage de Makanéra. Aujourd'hui, personne ne croit à Alpha Condé et personne ne veut de lui.

