Ile Maurice: Infrastructures - Inauguration de la nouvelle route vers l'aéroport

Longue de 4,5 km, la route a été entièrement financée par le gouvernement et construite sur les 50 arpents offerts par Omnicane à l'Etat. Les travaux avaient débuté en juillet 2015 et ont coûté environ Rs 600 millions. La responsabilité d'aménager le paysage des alentours revient au groupe Omnicane.

Les Mauriciens pourraient donc se rendre à l'aéroport sans embouteillage, bien que tel soit déjà le cas actuellement. Les promoteurs du groupe Omnicane anticipent que le volume de trafic sera accentué, notamment avec la construction de la nouvelle Smart City de Mon Trésor. Qui plus est, la création d'une zone de cargo et d'un port franc compte parmi les autres développements attendus dans la région. Ce projet s'inscrit également dans le cadre du programme de décongestion routière du ministère des Infrastructures publiques.

Les ouvriers de la société Transivest/Colas s'attèlent à apporter les dernières touches car la route reliant Mare d'Albert à Plaine-Magnien sera inaugurée aujourd'hui, mardi 21 août, par le Premier ministre, Pravind Jugnauth. Même si plusieurs personnes restent sceptiques quant à l'objectif de la construction, elle devrait rendre l'accès vers l'aéroport plus fluide et rapide.

