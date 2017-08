Ile Maurice: Élections - Quand Ramgoolam réunit la Sanatan Dharma autour de lui

Pour sa part, un ex- député du Mouvement militant mauricien (MMM) affirme qu'il y avait un réel ras-le-bol face à Somduth Dulthumun. Il avance que la victoire est due à Navin Ramgoolam et Anil Bachoo.

La défaite de Somduth Dulthumun après 15 ans à la présidence a surpris plus d'un. L'on se demande ce que ce changement signifie sur le plan politique pour le gouvernement actuel. D'autant plus que celui qui a remporté ces élections est Rajenrah Ramdhean, un proche du Parti travailliste (PTr).

C'est le talk of the town après les élections à la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation (MSDTF) le dimanche 20 août.

