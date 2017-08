Guinée: Après la tonne de messages de félicitations au ministre Baldé, la désagréable surprise

Il veut faire croire à l'opinion que le bien-fondé de son action se trouve à ce niveau. Non, mille fois non !

L'initiative Yéro Baldé vise à la revalorisation sans exclusive du montant de traitement salarial des universitaires guinéens et par ricochet leur pouvoir financier qui rehaussera ainsi leur qualité de vie d'enseignants et fiers de l'être.

Mais à suivre de près le porte-parole du Collectif des enseignants assistants, on tombe des nues quand on l'entend arguer qu'il faut «relever aussi les primes des enseignants assistants, comme on l'a fait pour les autres, en maintenant toujours l'écart de 2 millions.

Ce qui permettrait à chacun de changer sa vie et celle de sa famille tout en se consacrant entièrement à son travail, en lieu et place de faire de petits boulots ou d'accorder des faveurs pour arrondir des fins du mois difficiles.

Pis encore, ils prévoient de s'organiser pour battre le pavé et exiger son limogeage pur et simple.

Oui, la mesure ne fait pas l'unanimité au sein de ce Collectif d'universitaires guinéens ! En lieu et place de propositions concrètes à soumettre en bonne et due forme dans un mémorandum à adresser à leur ministre Abdoulaye Yéro Baldé, tel que cela avait été proposé par la majorité des enseignants présents à la rencontre du jeudi, les membres du Collectif brandissent carrément la menace.

L'initiative de valorisation des primes accordées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique aux maîtres-assistants, maîtres de conférences et professeurs est considérée comme un acte d'exclusion par un Collectif dit des enseignants assistants, qui l'a fait savoir jeudi 10 août 2017 à Conakry.

