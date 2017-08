Madagascar: INSTAT - Un dividende démographique afin d'investir dans la jeunesse

« Il faut que chaque famille ou chaque ménage soit conscient qu'avoir enfant lui engage en retour une responsabilité de redevabilité pour le développement », a soulevé Ida Clément Rajaonera, le directeur général de l'INSTAT.

La situation démographique actuelle montre que près de 80,3% de la population malagasy sont majoritairement jeunes. Ils vivent sous la charge de près de 20% de la population qui restent faussement « producteurs ».

Le ministère de l'Economie et de la Planification vient de publier un document cadre de la feuille de route de sa nouvelle politique. C'est intitulé « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Et l'aspect démographique de cette vision cadre directement dans la réussite du prochain Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) étant donné que les données collectées constituent une base pour toutes les planifications dans les années à venir.

Parlant de dividende démographique, « c'est un reprofilage démographique ou plus précisément un rééquilibrage du pyramide des âges qui vise à favoriser les jeunes à être plus productifs dans le but de soulager les charges parentales, et partant de contribuer à la croissance économique du pays », a expliqué Ida Clément Rajaonera, le directeur général de l'INSTAT (Institut National de la Statistique), lors de sa rencontre avec la presse la semaine dernière.

Investissements sociaux. En fait, « la situation démographique actuelle montre que près de 80,3% de la population malagasy sont majoritairement jeunes. Ils vivent sous la charge de près de 20% de la population qui restent faussement « producteurs ». Ce qui explique qu'une personne productrice d'un certain âge doit pourvoir aux besoins de près de quatre personnes. Une ration déséquilibrée qu'il faut redresser », a-t-il rajouté.

Pour ce faire, l'Etat par le biais du ministère de l'Economie et de la Planification, et ce, avec l'appui du FNUAP, envisage ainsi d'investir dans la jeunesse en favorisant les investissements sociaux notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé qui constituent la base de développement. « La future génération pourrait ainsi mieux optimiser leur avenir. Ce qui permettra par la suite d'alléger les charges des parents », a-t-il enchaîné.

Responsabilité. Par ailleurs, une meilleure sensibilisation devrait accompagner le plan de mise en œuvre de ce dividende démographique afin d'atteindre les autres Objectifs de Développement Durable. « Il faut que chaque famille ou chaque ménage soit conscient qu'avoir enfant lui engage en retour une responsabilité de redevabilité pour le développement », a-t-il soulevé. En outre, le directeur général de l'INSTAT propose d'emblée de sortir des modèles préétablis par les bailleurs de fonds qui semblent vouloir faire adapter leur méthode pour pouvoir mieux étreindre le pays. « La population malagasy possède plusieurs modèles ancestraux que l'on pourrait utiliser dans la mobilisation à l'adhésion du reprofilage démographique.

Par ailleurs, le patriotisme malagasy est nécessaire tout en créant des cadres nécessaires au développement via un meilleur plan d'éducation. Après le changement de mentalité, il faut des hommes qui s'engagent à faire des actions de développement », a conclu Ida Clément Rajaonera.