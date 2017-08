Madagascar: Paludisme multirésistant - Vers un médicament nouvelle génération

Artémisinine. Ce médicament nouvelle génération est capable de traiter les souches pharmaco-résistantes (résistantes aux médicaments) du paludisme. Rappelons que des souches multirésistantes sont apparues dans certaines parties du globe, ces dernières années. Elles sont résistantes à l'artémisinine, traitement qui a permis jusqu'ici, de faire reculer le paludisme de manière significative dans le monde, notamment en Afrique subsaharienne et en Asie, les continents les plus touchés par le paludisme.

En effet, celui-ci élimine rapidement le plasmodium falciparum et le plasmodium vivax, les deux types de parasites responsables de la majorité des cas de paludisme ayant abouti à des décès. En effet, KAF56 agit sur les différentes étapes du cycle de vie du parasite. Rappelons qu'en 2015, le paludisme a affecté 212 millions de personnes dans le monde, majoritairement en Afrique et était à l'origine de 429.000 décès.

