Madagascar: Importance de la religion dans le jeu politique

Le congrès du FJKM qui s'est tenu le week-end dernier a permis de mesurer l'importance de la religion protestante dans le jeu politique actuel.

Les thèmes abordés au cours de ces trois jours ont été relégués au second plan même si ils revêtent une véritable importance. Mais c'est la lutte d'influence entre l'ancien et l'actuel chef de l'Etat qui aura retenu l'attention de tous les organes de presse.

L'incident de l'expulsion du couple Ravalomanana de l'hôtel où il logeait, jeudi dernier, a marqué le début de ce face-à-face insolite. Il a provoqué l'indignation des internautes et a amené les services officiels à fournir des explications plutôt embarrassées. L'ancien président ne s'est pas attardé sur cet épisode malheureux et a préféré montrer sa promiscuité avec la population, en faisant des bains de foule dans des tenues décontractées. Les photos parues sur les réseaux sociaux témoignent de la réussite de la démarche.

Le chef de l'Etat ne voulant pas être en reste a fait de même et on l'a vu se promener dans la ville en bermuda, suivi par des Antsiranais. Il s'est, comme Marc Ravalomanana, plié de bonne grâce aux poses « selfie ». Durant ce congrès, le thème de la repentance et de la réconciliation abordé par le président du FJKM a donné à Hery Rajaonarimampianina de se livrer à une profession de foi, se repentant de ses actes passés et demandant à tous les membres de son administration de faire de même.

On ne sait pas si cette déclaration faite avec conviction lui aura permis d'emporter l'adhésion de l'assemblée, mais on le verra joindre le geste la parole en échangeant une poignée de main avec Marc Ravalomanana. De ces trois jours, on retiendra surtout le spectacle offert par l'ancien et l'actuel chef de l'Etat qui ne cachent pas leur volonté de s'attirer les faveurs des membres du FJKM. Néanmoins, le spectacle offert ces derniers jours a quelque peu refroidi l'ardeur des simples citoyens.