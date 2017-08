Madagascar: Manif des Forces de changement - Le gymnase couvert de Mahamasina quadrillé par l'Emmoreg

Le tribunal administratif ne pourrait certainement pas rendre son verdict avant le rendez-vous des partisans des Forces de changement, les Maharavo Ratolojanahary, Soava Andriamarotafika et consorts vont donc se présenter au gymnase couvert de Mahamasina. La question est toutefois de savoir si la population tananarivienne va répondre présent à l'appel des leaders des Forces de changement qui organisent ces quatre jours de manifestation pour dénoncer les abus et la dictature des dirigeants actuels.

Depuis hier après-midi, le gymnase couvert de Mahamasina est quadrillé par de nombreux éléments de l'Emmoreg. Trois camions et des véhicules 4×4 de l'Emmo-Sécurité ont été positionnés devant l'entrée. Des hommes en treillis ont également été aperçus autour du stade de Mahamasina et dans tous les quartiers du centre-ville. Joint au téléphone hier soir, un haut responsable au niveau de l'Emmoreg a laissé entendre que de nombreux éléments seront mobilisés ce jour pour prévenir tout débordement. Il serait également question de procéder à l'arrestation des leaders du mouvement qui envisageraient de faire un forcing à Mahamasina.

