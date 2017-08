Madagascar: Fonds Interreg - Convention-cadre signée avec la Région Réunion

Une délégation malgache était en mission à La Réunion, la semaine dernière. La convention-cadre Interreg V 2016-2021 a été signée, dans ce cadre.

63 milliards d'Euros ! C'est le montant des cinquièmes Fonds Européen Interreg pour la période 2016-2021. Dans ce cadre, une convention-cadre a été signée, la semaine dernière à Saint-Denis, entre le Gouvernement malgache, représenté par le Secrétaire d'Etat chargé de la Coopération et du Développement, Bary Emmanuel Rafatrolaza ; et la Région Réunion représentée par son président Didier Robert.

Selon les explications, les fonds Interreg englobent les pays transfrontaliers et transnationaux des Régions ultrapériphériques françaises, dont la Région d'Outre-Mer de la Réunion. C'est dans ce cadre que Madagascar intègre la convention-cadre en tant que pays tiers bénéficiaire. Pour cette coopération, quatre axes prioritaires basés sur l'insertion régionale au sein de la zone Océan Indien des pays tiers de la convention-cadre sont définies avec un accent particulier sur des partenariats durables.

La convention vise d'abord, l'accroissement du potentiel en recherche, développement et innovation ; ensuite, le soutien à l'accroissement des échanges économiques ; après, l'élévation du potentiel humain pour valoriser les ressources naturelles et halieutiques et le patrimoine naturel, et pour mener collectivement des actions d'échanges et de formations au bénéfice de la population active en général et de la jeunesse en particulier.

Concertation. Suite à la signature de la Convention-cadre, les deux parties envisagent de tenir une Commission mixte Interreg. Selon le Secrétaire d'Etat, Bary Rafatrolaza, cette démarche conduite par les plus hautes instances de la République de Madagascar et de la Réunion permettra de forger un socle inébranlable pour une coopération sur le long terme.

D'après ses propos, le tourisme, les échanges économiques et commerciaux, la circulation de personnes, le développement en commun des différentes filières, et l'appui à la coopération internationale des territoires, seront autant de domaines que Madagascar souhaiterait aborder, durant les discussions. « Nous nous engageons à ouvrir de nouvelles portes, à tisser de nouveaux liens à la faveur de la création de nouvelles opportunités, et à construire les bases d'une croissance partagée et inclusive.

Par la signature de la convention-cadre Interreg V, nous renouvelons l'existence d'une vision commune. Nous avons en partage des atouts et des défis pour le présent et l'avenir et nous savons que l'expérience de chacun doit être mise en commun pour affronter ensemble des problématiques partagées », a-t-il annoncé lors de la cérémonie de signature.