Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Après le treillis militaire, la robe de magistrat ?

A ce propos, l'article 433-15 du Code Pénal français stipule : « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un doucment présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public ».

Conseil supérieur de la Magistrature . Ces dispositions constitutionennelles ne prévoient aucune exception , aucune circonstance autorisant le Chef suprême des Forces Armées, qui est un civil, de porter un treillis militaire. La Loi n°96-029 du 6 décembre 1996 portant Statut Général des Militaires ne prévoit non plus aucune exception en affirmant que le port des uniformes militaires est resérvé aux militaires. L'article 13 de cette Loi stipule : « Le port de l'uniforme militaire est obligatoire pendant le service, sauf à l'occasion de certaines circonstances fixées par voie réglementaire. »

Son organisation et ses attributions sont fixées par la loi. Le président de la République décide en Conseil des Ministres de l'engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions extérieures, après avis du haut conseil de la défense nationale et du Parlement. Il arrête en Conseil des Ministres le concept de la défense nationale sous tous ses aspects militaire, économique, social, culturel, territorial et environnemental. Le président de la République nomme les militaires appellés à représenter l'Etat auprès des organismes internationaux. »

Or, les missions et les prérogatives liées à ce titre sont clairement spécifiées à l'article 56 de la Constitution : « Le président de la République est le Chef suprême des Forces Armées dont il garantit l'unité. A ce titre, il est assisté par un Haut Conseil de la défense nationale. Le haut Conseil de la défense Nationale, sous l'autorité du président de la République, a notamment pour mission de veiller à la coordination des actions confiées aux Forces Armées afin de préserver la paix sociale.

Le port illégal d'uniforme est une infraction qui ne fait pourtant pas partie de celles pour lesquelles le président de la République peut être poursuivi devant la Haute Cour de Justice qui n'est toujours pas en place un an et demi avant l'expiration du quinquennat en cours.

