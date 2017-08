Madagascar: Emploi et Travail - Une commission mondiale pour penser à l'avenir

Penser à l'avenir n'est pas chose évidente lorsque le présent est incertain.

Devant aborder de nombreux enjeux cruciaux de notre époque mais surtout de l'avenir du monde du travail, le nouvel organisme mondial a été inauguré hier à Genève.

Le travail est le fondement de l'épanouissement des personnes et des sociétés. Source de revenu décent, le travail ouvre la voie au progrès social et économique au sens large, en renforçant les individus, leurs familles et leurs communautés. De grands changements bouleversent toutefois ce monde du travail. Entre autres, la technologie, la démographie, les changements climatiques et la mondialisation. Ce qui entraîne de grandes incertitudes sur l'avenir du travail.

Notamment sur le fait que certaines personnes pourraient tirer grand profit de ces changements radicaux alors que d'autres ne le pourront pas. Lesdits changements devant bénéficier à tous, nous devons réfléchir sérieusement à l'avenir du travail que nous voulons et comment y parvenir. L'avenir n'est pas prédéterminé, il peut être influencé par les choix de société et de politique que nous faisons aujourd'hui.

La mise en place de la commission mondiale sur l'avenir du travail arrive à point nommé. Entrant dans le cadre du centenaire sur l'avenir du travail, l'organisme va traiter d'une question fondamentale. Notamment sur « comment devrait s'organiser un monde du travail qui se transforme rapidement pour répondre aux valeurs de justice sociale ? ».

Rôles. La mise en place de l'organisme a pour but de favoriser l'émergence d'idées et de solutions face aux enjeux fondamentaux liés au travail. A cet effet, cette initiative se veut être une mobilisation véritablement mondiale. Plus de 100 pays ont organisé des dialogues nationaux entre gouvernements, employeurs et travailleurs, afin de réfléchir aux approches qui permettront de relever les futurs défis au sein du marché du travail.

La contribution de la Commission sera aussi une partie importante du suivi du Programme historique de développement durable à l'horizon 2030 dont l'Objectif 8 concerne la promotion d'une croissance économique durable et partagée du plein emploi productif et du travail décent pour tous. Par ailleurs, si ailleurs on pense à l'avenir du travail, l'on est encore à la question de savoir ce qu'est « un travail décent » dans la Grande-île.