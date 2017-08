Cameroun: Enseignement privé de base - On prône l'égalité des chances

A la tête de cette structure de 26 membres et 03 rapporteurs, Mouthar Ousmane Mey le secrétaire… Plus »

Et se prémunir ainsi des dysfonctionnements qui ont provoqué quelques mouvements d'humeur. La subvention spéciale du chef de l'Etat, tout en étant un signal fort, est une véritable bouffée d'oxygène et un appel à tous, pour plus d'engagement et de professionnalisme. L'enseignement privé de base en a pris acte, et s'est engagé à relever le défi.

Des amorces de solutions ont commencé à être trouvées. Les lignes bougent et avec le concours de tous les acteurs, l'année scolaire 2017-2018 est appelée à être meilleure, si on tire ensemble les leçons de 2016-2017.

Les travaux de la 12e Commission nationale de l'enseignement privé de base, doivent à terme assainir la carte scolaire et le climat de travail, renforcer les mécanismes d'appui de l'Etat et le climat pédagogique.

