Cameroun: Intégration en Afrique - La réflexion relancée à Yaoundé

Sous le haut patronage du président de la République et à l'initiative du Parlement panafricain, une conférence internationale pionnière s'ouvre aujourd'hui.

Ils sont membres de gouvernements, leaders politiques, partenaires au développement, universitaires, législateurs et experts de tous ordres, venus d'Afrique et du monde.

Sous le haut patronage du président de la République, Paul Biya, et à l'initiative du Parlement panafricain (PAP), ils vont prendre part à partir de ce matin à Yaoundé et ce jusqu'au 26 août prochains, à la toute première conférence internationale sur l'intégration politique et socio-économique du continent africain. Les travaux placés sous le thème : « L'intégration politique et socio-économique du continent africain : rôle du Parlement panafricain », vont s'articuler autour d'une demi-douzaine de sous-thèmes, pour autant de conférences-débats.

Il s'agira d'examiner, entre autres, le cadre juridique et institutionnel de l'intégration continentale et les valeurs partagées des pays africains ; les renforcements des capacités à apporter pour que l'intégration soit effective ; le rôle des grands programmes économiques dans ce processus et toutes les autres questions liées à l'intégration régionale.

En prélude à la grand-messe qui commence aujourd'hui, le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Dang, a rencontré hier à l'hôtel Hilton de Yaoundé les ambassadeurs des pays d'Afrique accrédités au Cameroun.

Il s'agissait pour la haute chambre continentale de s'assurer le soutien de ces pays, principalement visés par l'action du PAP. Vendredi dernier déjà, pour expliquer les enjeux de ces assises à la presse, le président de l'institution panafricaine était entouré du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma Bakary, et du vice-président de l'Assemblée nationale et membre de la commission juridique du PAP, Joseph Mbah Dam, dans le cadre d'une conférence de presse. Les assises de Yaoundé étant aussi, selon lui, l'occasion de mieux faire connaître la structure dont il tient les rênes.