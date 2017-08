Angola: La mise en oeuvre de la politique sur le genre exige un exercice continuel de socialisation

Luanda — La compréhension et l'application de la politique sur le genre en Angola exige un exercice continuel dans le modèle de socialisation et l'élimination des barrières qui freinent le développement total de la femme, a affirmé lundi à Luanda la ministre de la Famille et Promotion de la Femme, Filomena Delgado.

Elle a tenu ces propos lors du lancement du "Rapport Analytique, Cahier Statistique du Genre et Présentation du Plan d'Action pour l'Application de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les Femmes, la Paix et Sécurité" visant à contribuer à la promotion de l'égalité du genre dans le pays.

Selon la ministre, cette incompréhension a conditionné la contribution de la femme angolaise au progrès social, économique, politique et culturel du pays.

"Ces dernières années, les questions du genre dans le pays ont pris de la dynamique, résultat de l'engagement du secteur et des partenaires, et l'application des programmes et des actions qui ont permis à la femme de s'affirmer, ce qui lui garantit le pouvoir économique et sa participation aux réunions de concertation et de prise de décision", a-t-elle ajouté.

La ministre a souligné que la présentation des résultats du secteur dans l'application et l'exécution des politiques, programmes et projets dans ce domaine figurait dans le Plan National de Développement 2013-2017, dont l'exécution se termine cette année 2017.