Angola: Le ministre des Relations Extérieures regagne Luanda

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures, Georges Chikoti a regagné lundi Luanda en provenance de Pretoria, Afrique du Sud, où il a représenté le Président de la République, José Eduardo dos Santos, au 37ème Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), qui a eu lieu les 19 et 20 ce mois.

Sous le thème « Etablissement de partenariats avec le secteur privé dans le développement de l'Industrie et de Chaînes de valeur régionales », au cours du sommet, les Chefs d'État et de gouvernement de la région ont passé en revue l'engagement économique de l'organisation, la sécurité alimentaire, le VIH/SIDA, l'opérationnalisation du Fonds de développement régional de la SADC et les réformes institutionnelles de l'UA.

Des questions telles que le régime de la libre circulation des personnes en Afrique, le processus d'exemption de visas dans les états de la SADC, les vacances régionales, la création d'une fondation pour honorer les pères fondateurs de la SADC, la coopération entre la SADC et Fédération de Russie, entre autres.

Lors de la rencontre, l'Afrique du Sud a assumé la présidence tournante de la communauté pour une période d'un an, en remplacement du Royaume du Swaziland.

De même, l'Angola a assumé la présidence de l'Agence de politique, défense et sécurité de la SADC, en remplacement de la République-Unie de la Tanzanie.

La SADC, créée le 17 août 1992 à Windhoek, est composée de l'Angola, du Mozambique, de l'Afrique du Sud, de Madagascar, des Seychelles, de la Mauritanie, du Swaziland, du Botswana, de la République démocratique du Congo, du Malawi, de la Tanzanie, de la Zambie, du Zimbabwe, de la Namibie et du Lesotho.

L'objectif de la communauté est de promouvoir la croissance et le développement économiques durable, d'atténuer la pauvreté, d'améliorer la qualité de vie des peuples de la région et d'aider les plus démunis.