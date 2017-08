Angola: Carolina Cerqueira - Le processus électoral sert de leçon au monde

Luanda — Le processus électoral en cours en Angola sert de leçon à d'autres Nations par la façon sûre, tranquille et tolérante dont il se déroule, a déclaré dimanche, à Luanda, Carolina Cerqueira, membre du Bureau politique du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, (MPLA).

S'exprimant en marge d'une rencontre avec les hommes de culture, Carolina Cerqueiraa souligné que "la leçon que l'Angola donne au monde prouve que ce pays sera une grande puissance en Afrique".

D'après Carolina, l'organisation des élections en 2008, puis en 2012 et enfin en 2017 (plus précisément le 23 août) démontre que le pays est en train d'effectuer un exercice démocratique qui se consolide et se fortifie, citant, comme preuve de cette démonstration, les institutions robustes et crédibles mises en place dans le pays, où,a-t-elle dit, chacun participe avec son expérience pour le développement du pays.

Elle a invité les électeurs à voter en faveur du parti et du candidat qui aient effectivement un programme de gouvernance pouvant garantir un développement durable, la paix, la sécurité nationale et une croissance économique et humaine qui correspondent aux exigences actuelles.

Le MPLA (au pouvoir), l'Union Nationale Pour l'Indépendance Totale de l'Angola ("UNITA) , principal parti de l'opposition), le Front National de Libération de l'Angola (FNLA), l'Alliance Patriotique Nationale (ANP), Le Parti de Rénovation Social (PRS)et la coalition Convention Ample pour le Salut d'Angola (CASA-CE) concourent aux élections générales du 23 août 2017.

Neuf millions et quelques milles électeurs ont été enrôlés, dans le cadre de ces élections, sur toute l'étendue du pays (18 provinces au total), dont deux millions au niveau de la capitale, Luanda.