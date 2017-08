Togo: Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, femme politique, femme au foyer... .

- Engagement politique, vie de couple, activité professionnelle, éducation des enfants... Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, Secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), un parti de l'opposition togolaise, arrive à assumer à la fois toutes ces responsabilités. Comment arrive-t-elle alors à s'en sortir ? Elle livre à This is africa ses secrets.

Juriste de formation, Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson a enseigné à l'Université de Lomé de 1986 à 1997. Mariée à Hervé Adodo Johnson, le couple a eu deux enfants, un garçon et une fille, tous actuellement sur les bancs. Cadre de l'un des tous premiers partis politiques de l'opposition togolaise, Convention démocratique des peuples africains (CDPA), elle en devient la Secrétaire générale, c'est-à-dire le premier responsable, par intérim suite au départ de l'emblématique Prof Léopold Gnininvi en 2013.

Deux ans après, c'est-à-dire en 2015, elle est confirmée dans ses fonctions au cours d'un congrès du parti. Depuis son départ de l'enseignement supérieur, elle est détachée auprès du réseau Wildaf (Women in Law Development in Africa en Afrique) en tant que responsable du bureau Afrique de l'ouest.

Celle qui se revendique comme une militante des droits des femmes dans l'âme avant d'être militante politique a une méthode pour gérer son foyer conjugal, défendre ses convictions politiques et faire face à ses activités professionnelles.

« Quand on est convaincu qu'on doit assumer ses responsabilités à ces deux niveaux (NDLR, foyer et politique), on trouve toujours le moyen de concilier ses responsabilités familiale, professionnelle et politique »

Une organisation méthodique

La femme n'est pas qu'une mère au foyer, celle qui donne la vie, élève les enfants. Elle a aussi des compétences à faire valoir et à faire profiter à sa société. Ce qui lui donne la possibilité de les faire valoir dans la sphère publique ou politique en dehors de « son rôle clé qui contribue à la pérennisation des familles », explique Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, la première femme candidate à une élection présidentielle au Togo. C'était en 2010.

Ce choix exige de la détermination, la force dans la conviction. « Quand on est convaincu qu'on doit assumer ses responsabilités à ces deux niveaux (NDLR, foyer et politique), on trouve toujours le moyen de concilier ses responsabilités familiale, professionnelle et politique. Cela demande de la part de soi-même beaucoup d'organisation, il faut avoir le sens de l'organisation », précise-t-elle. En effet, elle planifie tout, va au marché pour l'approvisionnement une fois par mois, étale le programme des mets plus ou moins sur une période définie de sorte que même en voyage, elle sait ce que sa famille consomme tel jour ou tel autre. Elle forme les aides domestiques en ce sens. Ces derniers s'occupent également de temps en temps de petits achats pour le fonctionnement normal et quotidien de son foyer.

Soutien des autres membres de la famille

L'organisation méthodique seule ne suffit pas. Cette femme politique née d'un père médecin et d'une mère sage-femme bénéficie depuis le début du soutien indéfectible de son mari, Hervé Adodo Johnson, un homme également engagé en politique, dans le même parti, mais relativement moins visible sur la scène politique.

Quand ils se sont connus, les deux amoureux avaient déjà une vie bien trempée dans l'engagement politique. Une chance, avoue l'ancienne enseignante de droit à l'Université de Lomé. Les deux se partagent les responsabilités dans la gestion du foyer et se comprennent à demi-mot.

« J'ai toujours tenu personnellement à diriger mon foyer avec mon conjoint, donc à m'occuper de tout ce qui relève traditionnellement de la responsabilité de la femme, de par la division du travail que l'on connait en Afrique où on considère que c'est la femme qui doit tout faire à la maison, s'occuper du repas ; des soins des enfants, leur éducation. C'est quelque chose que j'ai mis un point d'honneur à assurer », affirme-t-elle.

Quant à leurs deux enfants (le premier est étudiant, la seconde passe en classe de première, à deux ans de l'université), ils ont été très tôt responsabilisés. Au niveau des études, ils savent ce qu'ils doivent faire. En temps de crise, elle sait « compter sur son mari qui comprend qu'il ne doit pas passer tout son temps dehors, en dehors de ses engagements ». Le couple étant épris de politique, a su les tenir avec beaucoup de poigne et leur appris à s'organiser, à se prendre en charge. « Très tôt ils sont devenus autonomes », se réjouit-elle.

« On peut être femme engagée sans être soupçonnée d'être une femme volage »

La responsable N°1 de la CDPA sait aussi que ce n'est parce qu'enfant est brillant qu'il n'a pas besoin de l'affection de ses parents. Sa stratégie, consiste à leur donner ce qu'elle appelle « un temps de qualité » réservé aux discussions, aux distractions, au câlin... Et elle le fait si possible à chaque fois qu'elle rentre du boulot ou du voyage ou encore de réunions politiques.

Les défis des femmes engagées

Madame Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson le dit sans ambages. Ce n'est pas parce qu'on est une femme engagée qu'on ne peut plus être une bonne épouse, une bonne mère. Tout en reconnaissant que ce n'est pas facile, elle exhorte les femmes politiques à ne jamais renoncer sous aucun prétexte à leur identité de femme.

L'autre défi important à ses yeux reste que les femmes politiques assument leurs convictions et défendent leurs idées avec force et rigueur afin de démontrer qu'elles sont capables d'assumer n'importer quelles responsabilités, qu'elles peuvent aussi faire bien que les hommes. Et surtout qu'« on peut être femme engagée sans être soupçonnée d'être une femme volage », reste-t-elle convaincue.

