Angola: L'Industrie signe des accords d'investissement de plus de USD 14 millions

Luanda — Trois projets d'investissement privés d'un montant de 14 millions 672 mille 555, 73 de dollars ont été signés lundi à Luanda entre l'Unité technique d'appui à l'investissement privé (UTAIP) du ministère de l'Industrie et des entreprises nationales.

Ce sont les entreprises Refriango Huambo, dédiée à la production de boissons et refrigérant Lda, Angopaper, Lda, pour la production de papier, de carton et de leurs articles et la Quimilar - industrie chimique d'Angola, Lda pour la fabrication de produits chimiques et de fibres artificielles, à l'exclusion des produits pharmaceutiques.

Les projets approuvés seront mis en œuvre dans les provinces de Luanda (2) et Huambo (1) et créeront 87 emplois directs, dont 80 pour les travailleurs angolais.

Les projets signés répondent aux objectifs identifiés dans le Plan national de développement (PND) 2013-2017 et assureront la promotion de la production nationale et de l'emploi ainsi que la qualification de la main-d'œuvre nationale et la substitution des importations.

Les projets ont été signés par le directeur de l'Unité technique d'appui à l'investissement privé (UTAIP) du ministère de l'Industrie, José Gama Sala.